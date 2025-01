Marano, iniziati i lavori villa comunale di Piazzale dalla Chiesa, Di Fenza e la stoccata al Sindaco: “Interventi finanziati grazie a mio emendamento, Morra farebbe bene a ricordarlo”

178 Visite

Il consigliere regionale Pasquale Di Fenza comunica L’ inizio dei lavori per la villetta comunale di Piazzale Dalla Chiesa.

I lavori sono un importante passo in avanti per la nostra città, che vedrà presto un nuovo spazio pubblico dove i bambini potranno giocare in sicurezza e le famiglie trascorrere momenti di svago.

Il progetto vedrà la propria realizzazione grazie ad un emendamento che ho fortemente voluto alla legge di bilancio della regione Campania e questo ha consentito il finanziamento da parte della Regione Al comune di Marano di Napoli. Un grande risultato per il nostro territorio, che si inserisce in un più ampio lavoro volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La città di Marano ha potuto giovare di fondi grazie all’ intervento della regione campania.

Sarebbe stata una lodevole iniziativa se il sindaco di Marano, Matteo Morra, avesse riconosciuto e condiviso il lavoro svolto dalla regione Campania verso il nostro territorio. La filiera istituzionale e la disponibilità verso il territorio rappresentano il volano per la crescita di ogni città, quindi ciò che conta per me è il risultato raggiunto per i cittadini, in quanto ogni intervento è volto a migliorare la nostra città.

Come consigliere regionale continuerò a lavorare con dedizione per il bene della nostra comunità, sostenendo iniziative che possano dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

Pasquale Di Fenza













