Liberiamo Fratta lancia una raccolta firme per la riapertura del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Frattamaggiore

Liberiamo Fratta annuncia un’importante iniziativa per domenica 2 febbraio 2025: una raccolta firme per chiedere la riapertura del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Frattamaggiore, un servizio essenziale per la salute della comunità locale.

La raccolta firme si svolgerà in un contesto completamente apolitico, senza simboli o bandiere, con l’obiettivo di riaffermare un principio fondamentale: la salute è un diritto universale e non ha colore politico.

“Chiediamo la partecipazione di tutte le associazioni, le forze politiche e i cittadini di buona volontà per unirci in una battaglia che riguarda tutti noi. La chiusura di un reparto così importante ha un impatto devastante sulla vita dei cittadini di Frattamaggiore e delle zone limitrofe,” dichiara Luigi Costanzo, presidente di Liberiamo Fratta.

La mobilitazione, che si terrà in piazza Umberto I° a Frattamaggiore sarà un momento di unità e di riflessione, unendo la società civile in un unico obiettivo: garantire il diritto alla salute per tutti.

Liberiamo Fratta invita la cittadinanza a partecipare numerosa e a firmare per chiedere a gran voce la riapertura del reparto di Ortopedia. La salute non può e non deve essere materia di divisione politica, ma un terreno comune per costruire una società più giusta e solidale.

Uniti, possiamo fare la differenza.

