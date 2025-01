Arrestato dopo un anno di latitanza il figlio del boss ucciso

136 Visite

È stato arrestato ieri, 23 gennaio, Gennaro De Martino, 26enne figlio del boss Salvatore De Martino, alias “capa ‘e guerra”, ucciso in un agguato a Ponticelli nel 2021. De Martino, latitante da oltre un anno, era riuscito a evadere dal carcere minorile di Airola lo scorso ottobre, aprendosi un varco nel muro della sua cella.

Le manette sono scattate in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, che lo condanna a 4 anni, 2 mesi e 10 giorni di reclusione per reati commessi durante la minore età, tra cui maltrattamenti in famiglia, porto d’armi e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane era considerato vicino al clan De Luca Bossa, una delle cosche camorristiche più potenti di Napoli Est. Il padre, Salvatore De Martino, era stato ucciso in un agguato nel 2021, in un contesto di faide interne alla camorra. Sull’omicidio erano state formulate due ipotesi investigative: un regolamento di conti interno al clan, legato al mancato pagamento del pizzo, o un attacco da parte dei rivali dei De Micco.

De Martino era riuscito a evadere dal carcere minorile di Airola lo scorso ottobre, scavando un buco nel muro della sua cella. Da quel momento era diventato uno dei ricercati più pericolosi della zona.

Dopo oltre un anno di latitanza, le indagini della Polizia di Stato hanno portato al suo arresto con il giovane condotto nel carcere di Poggioreale.













