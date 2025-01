Rapina con il fucile, scarcerato 22enne

257 Visite

Basile Gaetano 22enne giuglianese era stato arrestato lo scorso luglio, insieme ad un minorenne, per un assalto armato (un fucile doppietta con matricola abrasa) al supermercato MD di via Mugnano/Giugliano; dopo essersi appropriati dell’incasso, si erano visti stringere le manette ai polsi dai militari dell’arma dei carabinieri, che avevano ricevuto l’allarme ed erano intervenuti per la violenta rapina in atto.

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello, ha concesso gli arresti domiciliari al giovane presso una comunità terapeutica, così scarcerandolo dalla casa circondariale di Poggioreale. Basile è in attesa del primo grado di giudizio.

Il fatto

Rapina al supermercato Md tra Giugliano e Mugnano, presi 2 ragazzi. Le radio portatili di tutte le pattuglie nell’area a Nord di Napoli hanno trillato contemporaneamente. La voce del militare in centrale operativa parla di una rapina ancora in corso nel supermercato MD in via Mugnano Giugliano, strada a cavallo dei due comuni. Sono in due, scaldacollo a coprire il volto e fucili impugnati. Ad arrivare per primi i carabinieri della sezione operativa di Marano.

I carabinieri gli hanno sbarrato ogni via di fuga, la fuga a bordo di quella Panda, risultata rubata, impossibile.

I due giovani si sono arresi calando dal viso imberbe lo scaldacollo, consegnando le armi e circa 450 euro di refurtiva. Sono stati arrestati per rapina aggravata, porto e detenzione di arma clandestina, riciclaggio dell’autovettura, ricettazione delle targhe risultate rubate . Il 22enne era stato portato nel carcere di Poggioreale. Il minorenne, invece, presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.













