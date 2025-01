MARANO NELLA MORSA DEI LADRI. NELLA NOTTE TENTATO FURTO IN PUNTO VENDITA PANIMER. LE ISTITUZIONI? SILENZI ASSORDANTI

1.251 Visite

Marano nella morsa dei ladri, di case, negozi e di auto. Negli ultimi mesi sono cresciuti i furti nelle abitazioni (dati ufficiali), diminuiti quelli di auto, ma la situazione è seria, serissima. Nella notte ennesimo tentativo di furto in un punto vendita Panimer del corso Europa. Indagano i carabinieri della locale compagnia. Situazione insostenibile in tante zone. L’altro ieri tre furti in tre appartamenti. Il prefetto Di Bari, quando arrivò a Marano, promise operazioni di alto impatto e intensificazione dei controlli. In realtà, i carabinieri fanno il possibile, ma le loro armi sono spuntate. Le istituzioni locali, in primis il principale esponente politico della città, sul tema si sente non poco ma pochissimo. Va bene così, allora?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews