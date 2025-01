Cinema e audiovisivo: online il bando del Comune di Napoli dedicato ai progetti da realizzare in città nel biennio 2025-2026

164 Visite

COMUNICATO STAMPA COMUNE DI NAPOLI

È online sul sito web istituzionale del Comune di Napoli (https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53250) il nuovo avviso pubblico a sostegno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica, che effettueranno riprese in città nel biennio 2025-2026. Con una dotazione finanziaria complessiva pari a 300 mila euro, suddivisa in quattro categorie in base al budget di ciascun progetto da realizzare e al periodo delle riprese, l’avviso pubblico è rivolto alle micro, piccole e medie imprese del settore, che scelgono Napoli come set ideale per i loro nuovi lavori: lungometraggi, cortometraggi, documentari, opere seriali, videoclip musicali, spot pubblicitari, shooting di moda, web content, singole puntate di reality o di programmi tv.

La concessione dei contributi avverrà fino alla misura massima prevista per ogni categoria indicata nel bando, a copertura delle spese sostenute per il pagamento di: tariffa per le aree di sosta regolamentate a tariffa oraria gestite dalla Società ANM; canone di concessione temporanea di occupazione suolo pubblico nelle aree di competenza del Comune di Napoli; canone sostenuto per le riprese negli immobili e nei siti del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Due i periodi per la presentazione delle domande: per le riprese che inizieranno tra maggio e dicembre 2025, dalle ore 9:00 del 24 gennaio 2025 fino alle ore 10:00 del 31 marzo 2025; per le riprese che inizieranno tra gennaio e giugno 2026, dalle ore 9:00 del 15 maggio 2025 alle ore 10:00 del 31 ottobre 2025.

L’avviso pubblico rappresenta un ulteriore tassello della strategia di supporto all’intero comparto, voluta dal sindaco Gaetano Manfredi. Un impegno che si rafforza nel tempo e che contribuisce a valorizzare l’immagine di Napoli a livello nazionale e internazionale, come confermano gli ultimi dati forniti dall’Ufficio Cinema del Comune di Napoli, che dal 1° gennaio 2024 ha offerto supporto amministrativo per la realizzazione di 201 progetti audiovisivi, trenta in più rispetto a quelli prodotti nel 2023. In lista figurano, tra l’altro, 21 film per il cinema e per la tv (come “Questi fantasmi!” di Alessandro Gassmann, “Hungry bird” di Antonio Capuano, “Nottefonda” con Francesco Di Leva, “Criature” con Marco D’Amore), 19 opere seriali (come “Un posto al sole”, “Il commissario Ricciardi 3”, “Mina Settembre 3”, “Mare fuori 5”, “Come un padre”, “The Jackal – Pesci piccoli 2”), 21 spot pubblicitari (per brand come Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Dolce & Gabbana, Versace, Nike, Zalando, Kimbo, Voiello, MSC Crociere) e 15 videoclip musicali (come quelli di Gue Pequeno & Rose Villain, Liberato, Co’Sang).

“Con quest’avviso pubblico – dichiara Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli – l’Amministrazione compie un nuovo passo significativo nella strategia di valorizzazione e promozione della città come set ideale per il settore audiovisivo, dimostrando ancora una volta un impegno concreto nel sostenere le imprese che scelgono Napoli come location per la realizzazione di progetti che spaziano dal cinema alle produzioni televisive, dai videoclip musicali alla pubblicità. I risultati di questa politica, che include la semplificazione delle procedure burocratiche e il rafforzamento del supporto da parte dell’Ufficio Cinema, attraverso strumenti innovativi come il futuro portale digitale, sono sotto gli occhi di tutti. I numeri parlano chiaro: Napoli si sta affermando come una meta privilegiata per gli operatori del settore”.

“Il Comune di Napoli – afferma Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo – continua a puntare, questa volta attraverso lo strumento dell’avviso pubblico, sulle enormi potenzialità dell’industria dell’audiovisivo. Lavoriamo per incrementare la presenza delle imprese in città, per valorizzare tutta la filiera del comparto e il relativo indotto, anche turistico, per attrarre investimenti e per lanciare i semi di una formazione professionale sempre necessaria. Queste azioni strategiche consolidano il ruolo di primo piano che Napoli ha assunto come polo di eccellenza per la creatività e per la produzione audiovisiva e cinematografica”.













