Bentil-Napoli Basket: è addio. Risoluzione consensuale tra le parti

Si chiude un capitolo importante per la S.S. Napoli Basket. Il club partenopeo ha infatti annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il ghanese Ben Bentil.

Come previsto dall’accordo tra le parti, il giocatore ha esercitato l’opzione di trasferirsi in una squadra che partecipasse all’Eurolega. Una scelta che, sebbene dolorosa per i tifosi azzurri, testimonia l’ambizione del giocatore di confrontarsi ai massimi livelli del basket europeo.

“La società azzurra ringrazia Bentil per l‘impegno profuso in questo periodo trascorso in azzurro e gli augura le migliori fortune per il suo futuro”, si legge nel comunicato stampa del club.

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, per sostituire il buco causato dalla partenza di Bentil, il Napoli Basket avrebbe messo gli occhi su Tariq Owens, un profilo già noto al pubblico del PalaBarbuto.

L’ala-centro statunitense, che ha lasciato un ottimo ricordo nella sua precedente esperienza a Napoli, sarebbe fortemente interessato a un ritorno in Campania. La volontà del giocatore di vestire nuovamente la maglia azzurra potrebbe accelerare i tempi dell’operazione, ma la conclusione dell’affare dipenderà dalle tempistiche di svincolo dalla Vanoli Cremona che dovrà prima prima assicurarsi un sostituto all’altezza

Photo credits: Dario Luongo













