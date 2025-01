209 Visite

Disastro Costa Concordia, Francesco Schettino chiede la semilibertà Il comandante Francesco Schettino, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio di 13 anni fa al largo dell’isola del Giglio, ha chiesto la semilibertà













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews