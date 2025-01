Nasce l’‘International Training Center for Medically Assisted Reproduction – Embryology’ della Federico II, primo al mondo nel suo genere

116 Visite

Verrà inaugurato il 21 gennaio l’ ‘International Training Center for Medically Assisted Reproduction – Embryology’ dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il centro, primo al mondo nel suo genere, è stato realizzato dall’Ateneo federiciano in sinergia con Merck, rappresenterà il punto di riferimento a livello internazionale per l’alta tecnologia e la formazione del campo delle tecniche di riproduzione assistita.

Alla cerimonia, che si terrà martedì 21 alle 11.30 al secondo piano dell’Edificio 9 C del polo medico universitario di via Pansini, interverranno Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II, Thomas D’Hooghe, Vicepresidente e Responsabile Global Medical Affairs Fertility, Merck KGaA, Darmstadt, Germania, Giovanni Esposito, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II, Giuseppe Longo, Direttore generale AOU Federico II, Giuseppe Bifulco, Direttore del Dipartimento “Materno-Infantile” dell’Università Federico II, e Carlo Alviggi, Coordinatore Scientifico di Medicina della Riproduzione della Federico II, settore in cui la Federico II rappresenta una realtà di eccellenza a livello internazionale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews