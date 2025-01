Martina, morta a 15 anni: per la ragazza dei Quartieri funerale con carro d’epoca

197 Visite

Un corteo funebre con un carro d’epoca, trainato da sei cavalli neri bardati con pennacchi bianchi, ha percorso le strade del centro di Napoli, accompagnato da un’esplosione di fuochi d’artificio.

È la cerimonia per Martina, una quindicenne dei Quartieri Spagnoli scomparsa improvvisamente. La giovanissima, molto amata nel suo rione, ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari. La carrozza ha trasportato il feretro bianco di Martina, mentre una folla di circa trecento persone si radunava per renderle omaggio. Tante le amiche che hanno indossato magliette commemorative in suo onore. Turisti e residenti, sorpresi dalla scena inusuale, hanno immortalato il momento con i loro telefonini, molti dei quali hanno pensato di trovarsi sul set di un film.

I funerali si sono svolti presso la chiesa di San Matteo, a pochi passi dal luogo dove la giovane viveva. Un lungo e commosso applauso ha accompagnato il trasferimento del feretro dalla carrozza all’auto dell’agenzia funebre. La sua morte ha scosso profondamente i Quartieri Spagnoli, che si sono stretti attorno alla famiglia in un momento di immenso dolore













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews