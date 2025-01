Marano: il ritorno di Eduardo, il main sponsor del sindaco Morra. Dal brindisi con Simeoli al bosco della Salandra

755 Visite

Passa il tempo, passano i mesi, passano i brindisi ma Eduardo “sta sempre là”.

Il “grandissimo amico” e sponsor politico del sindaco Morra. Eduardo Simioli, finito al centro di una bufera mediatica per aver partecipato al brindisi di assoluzione di Angelo Simeoli, detto “Bastone, in un processo per concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Polverino ma condannato in seguito per corruzione, in un altro procedimento, è sempre al centro della vita politica amministrativa dell’Ente.

Eduardo ha pubblicato su Facebook una foto in cui viene ritratto all’interno del bosco della Salandra, della cui sorte si sta occupando l’associazione Salandra lovers, rimarcando che “la valorizzazione di questo polmone verde è una delle priorità dell’amministrazione Morra”.

La presenza di Eduardo non si è mai del tutto eliminata, anzi, dopo una fase di allontanamento, seppur solo sul formale, ora è ritornato in auge e si vocifera, da mesi in realtà, che Morra possa concedere un assessorato al suo gruppo politico.













