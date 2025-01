Killer dei Casalesi evaso a Natale: catturato a Strasburgo

Killer dei Casalesi evaso a Natale, viene sorpreso a protestare a Strasburgo: catturato in Francia. Nella serata di ieri è stata data esecuzione al mandato di arresto europeo emesso nella medesima giornata dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio Affari Internazionali nei confronti dell’evaso Antonio Delli Paoli, alias pullastriello, condannato all’ergastolo e colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso con provvedimento di determinazione di pene concorrenti dalla Procura Generale di Napoli il 15 febbraio 2021.

Nel corso delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e finalizzate alle ricerche di Delli Paoli, nonché alla individuazione dei soggetti che ne avrebbero favorito la latitanza, personale della Squadra Mobile di Caserta e della Sezione Investigativa dello Sco di Napoli, hanno acquisito informazioni dalle Autorità di Polizia francesi circa la individuazione del Delli Paoli a Strasburgo dove lo stesso stava partecipando ad una manifestazione di protesta dinanzi al Parlamento Europeo.

Antonio Delli Paoli, detenuto dal 12 febbraio 1994 in quanto sottoposto alla pena definitiva dell’ergastolo per omicidio aggravato dal metodo mafioso, al termine del permesso premio concesso dal Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere con decorrenza dal 26 dicembre 2024 e termine alle ore 18 del 30 dicembre 2024 non faceva rientro presso la Casa Circondariale di Carinola. Delli Paoli è stato condannato alla pena dell’ergastolo con sentenza n. 47/92 del 27 maggio 1993 della Corte di Assise di Appello di Roma per l’omicidio di Salvatore Ruocchio avvenuto ad Ardea (Roma) il 27 giugno 1990.