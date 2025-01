Marano, ritardi apertura via Vallesana: la II Commissione consiliare chiede spiegazioni

376 Visite

In merito alla riapertura di via Vallesana, la II Commissione consiliare (Bilancio), all’unanimità, ha provveduto a protocollare un’interrogazione per il p.v. Consiglio comunale al fine di conoscere i motivi dei ritardi e se vi sono ulteriori problematiche.

Ai componenti della commissione Barbara Schiattarella, Luisa De Magistris, Teresa Giaccio, Domenico Paragliola e Nunzio Rusciano sono giunti i ringraziamenti del Presidente, Domenico Catuogno, per l’impegno profuso per risolvere l’annosa problematica.













