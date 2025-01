Napoli: controlli dei carabinieri nel centro e a Fuorigrotta

195 Visite

I Carabinieri del comando Provinciale di Napoli stanno effettuando dei servizi straordinari di controllo del territorio nel centro storico della città, nei quartieri spagnoli, a Fuorigrotta e Bagnoli.

Identificate 152 persone e controllati 56 veicoli con 7 scooter sequestrati.

Durante le operazioni i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno denunciato un 22enne trovato alla guida del proprio scooter a piazza dante senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Denunciato un parcheggiatore abusivo a via Mezzocannone.

Non sono mancati i controlli ai locali come bar e ristoranti. Sono 3 le attività a piazza Dante alle quali i militari hanno impartito complessivamente 12 prescrizioni per gravi carenze igienico sanitarie.

Nella zona rossa 4 dei Decumani i carabinieri hanno allontanato un uomo in atteggiamento molesto.

Sono 6 i ragazzi segnalati alla Prefettura trovati in possesso in altrettante distinte perquisizioni di hashish e marijuana. Controlli al codice della strada con 21 sanzioni.

A Fuorigrotta i carabinieri della locale compagnia hanno denunciato un venditore di sigarette di contrabbando trovato in possesso di 5 chili di bionde illegali.

Al termine dei controlli saranno 2 i parcheggiatori abusivi denunciati, diversi quelli sanzionati. Sono due i ragazzini segnalati alla prefettura perché trovati con modiche quantità di droga.

Anche qui controlli al codice della strada con i carabinieri che hanno sanzionato 11 autisti indisciplinati.













