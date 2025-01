Mugnano – Calvizzano. Spaventoso incidente all’incrocio tra via della Repubblica e via Baracca: coinvolta un’ambulanza

1.409 Visite

E’ di qualche giorno fa e più precisamente tra domenica e lunedì, verso le 3, lo spaventoso incidente stradale avvenuto tra Mugnano e Calvizzano. Ad un incrocio di via della Repubblica una Mercedes, non fermatasi allo stop, ha travolto un’autoambulanza, che era stata chiamata per un’emergenza, distruggendola. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Baracca.

Secondo alcuni testimoni che hanno riferito del tamponamento al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il conducente della Mercedes era sprovvisto della patente di guida. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata, tutte le persone coinvolte sono uscite illese. L’ambulanza ha subito ingenti danni alla carrozzeria, nella parte anteriore. L’auto, invece, è stata colpita sul fianco destro terminando sul marciapiede nei pressi di un’abitazione.

“Verificheremo che l’automobilista venga denunciato e punito in maniera esemplare”- dichiara Borrelli “Ancora una volta si dimostra che erano altre le riforme che andavano fatte sul codice della strada. I pirati della strada sono più scatenati che mai”.

Foto pagina: Francesco Emilio Borrelli













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews