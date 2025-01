Maxi-frode ai danni dello Stato: 9 tunisini fingevano povertà per intascare 300mila euro

58 Visite

Una rete criminale ben organizzata, composta da nove cittadini tunisini, è stata sgominata dalla Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia. Gli indagati, secondo quanto emerso da un’indagine durata oltre un anno e coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, avrebbero messo in atto un ingegnoso sistema per frodare lo Stato italiano.

Fingendosi poveri e residenti stabili in Italia, i truffatori presentavano una serie di documenti falsi per ottenere permessi di soggiorno e lucrare su una vasta gamma di benefici economici, tra cui l’assegno unico, l’assegno per il nucleo familiare, i voucher per l’istruzione e il bonus maternità. In realtà, molti di loro tornavano regolarmente in Tunisia, mentre i minori indicati come beneficiari dei bonus educativi non frequentavano le scuole italiane e non conoscevano nemmeno la lingua.

L’indagine, che ha coinvolto diverse procure italiane tra cui Genova, Velletri, Tivoli, Siena, Pistoia e Ancona, ha permesso di svelare un sistema ben strutturato che operava su tutto il territorio nazionale. Gli accertamenti svolti presso gli istituti scolastici hanno confermato i sospetti degli inquirenti: molti dei minori indicati come iscritti non avevano mai messo piede in una classe italiana.

Il danno complessivo causato allo Stato italiano ammonta a circa 300mila euro. Le autorità competenti sono ora al lavoro per revocare i permessi di soggiorno ottenuti illecitamente e per recuperare le somme indebitamente percepite

