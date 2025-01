“Il peggior pattume mediatico-giudiziario”. L’attacco di Marina Berlusconi alla trasmissione Report

104 Visite

Marina Berlusconi ha definito “il peggior pattume mediatico-giudiziario” il servizio dedicato a suo padre, Silvio Berlusconi, andato in onda ieri sera nella trasmissione Report. Secondo la figlia dell’ex premier, il programma Rai avrebbe rimescolato per quasi due ore accuse infamanti, già smentite e archiviate, dando voce a testimoni inaffidabili. In particolare, Marina Berlusconi ha criticato il tentativo di ricollegare suo padre alla criminalità organizzata, un’accusa risalente a un quarto di secolo e più volte archiviata dalla magistratura.

