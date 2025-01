Treni, nuovo guasto sulla linea ad Alta Velocità Roma-Napoli: ripristinata da poco la circolazione

74 Visite

Un nuovo disagio per i pendolari della tratta Roma-Napoli. Stamattina, intorno alle 7:05, un guasto tecnico ha provocato rallentamenti e deviazioni sulla linea ad Alta Velocità, precisamente in prossimità della stazione di Gricignano, in provincia di Caserta.

A causa dell’inconveniente, i treni ad alta velocità diretti a Roma sono stati costretti a transitare sulla linea convenzionale, con percorso alternativo via Formia. Questa deviazione ha comportato un significativo aumento dei tempi di percorrenza, che in alcuni casi hanno raggiunto i 120 minuti.

Secondo quanto riportato da Infomobilità di Trenitalia, i tecnici sono intervenuti tempestivamente per risolvere il problema, ripristinando la regolare circolazione intorno alle 9:00. Nonostante ciò, i disagi causati dai ritardi si sono fatti sentire per diverse ore, creando non poche difficoltà ai viaggiatori

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti