Fuga di ammoniaca in un’azienda del Casertano: morto un operaio

Una fuga di ammoniaca è avvenuta nel pomeriggio all’interno della sala macchine dell’azienda Frigocaserta nell’area industriale di Gricignano d’Aversa.

Nell’incidente ha perso la vita un operaio. La notizia si è avuta dalle forze dell’ordine e i soccorritori giunti sul posto.

Nell’area interessata dalla fuoriuscita di ammoniaca Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza i locali e cercare gli operai e personale del 118. Al lavoro vi erano alcuni operai, uno solo ne mancherebbe all’appello.

La fuoriuscita di ammoniaca si è verificata nella stessa azienda in cui 10 giorni fa si è verificato un incidente sul lavoro in cui morì un operaio di 39 anni. Era il 31 dicembre scorso, quando un muletto si ribaltò e travolse un operaio proprio all’interno dello stabilimento della Frigocaserta. Per il 39enne i soccorsi furono vani.