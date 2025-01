Progetti PNRR sotto la lente della Prefettura di Napoli: tra i comuni osservati c’è anche Marano

254 Visite

“Sono stati 1.161 i progetti del Pnnr monitorati dalla Prefettura di Napoli nel corso del 2024, per un finanziamento di 1 miliardo 861 milioni 725.000, tra Napoli e i 92 Comuni della provincia. Il dato è stato reso noto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso di una conferenza stampa convocata per illustrare le attività svolte dall’Ufficio territoriale di Governo di Napoli nel corso del 2024. I progetti più consistenti sono in corso di attuazione oltre che nel Comune capoluogo ma anche ad Afragola, Cardito, Casavatore, Castellammare di Stabia, Giugliano, Marano di Napoli, Pomigliano d’Arco, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco.” – lo annuncia il Prefetto di Napoli nel corso della conferenza stampa odierna nella quale ha tracciato un bilancio sulle attività svolte nel 2024.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews