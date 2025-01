Truffe assicurative, scarcerato il dottor Rondinone

53 Visite

Il 19 dicembre scorso, il dott. Rondinone Gennaro, era stato arrestato e sottoposto alla

misura cautelare della detenzione domiciliare su richiesta della Procura di Santa

Maria C.V. in seno al procedimento penale che lo vedeva coinvolto insieme ad altri

coindagati, tra cui medici, infermieri ed avvocati, per varie ipotesi di reato, tra le

quali spicca l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe

assicurative.

In particolare, al dott. Rondinone, insieme ad altri due medici, Fiorito e Salvemini,

veniva contestato di aver prodotto certificati medici falsi al fine di agevolare

l’associazione criminosa.

Ora, al seguito dell’accoglimento della richiesta di riesame disposta dal suo legale,

l’avvocato Marco Simonelli, il Tribunale di Napoli ha pienamente annullato

l’ordinanza cautelare e disposto l’immediata scarcerazione del medico, unico tra tutti

gli altri medici ad essere scarcerato, gli altri, infatti, restano agli arresti domiciliari,

benchè, proprio al Rondinone gli venisse attribuito un ruolo di primo piano in seno

all’associazione.

Il Rondinone si è fin da subito difeso dalle accuse mossegli, infatti, già negli

interrogatori preventivi ha risposto a tutte le domande, negando, le varie insinuazioni

criminose mosse nei suoi confronti.

Ora il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo la tesi difensiva del proprio

legale, ha annullato l’ordinanza cautelare e disposto l’immediata scarcerazione dello

stesso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews