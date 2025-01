Studentessa irpina vola giù dal balcone in Messico. Era lì con il programma Erasmus+

E’ volata giù dal balcone della struttura residenziale dove era ospite come studentessa del programma Erasmus+, ora è in gravi condizioni in ospedale. Il fatto si è verificato in Messico. Qui, la 23enne Anastasia Sarro di Montemiletto studentessa del Politecnico di Torino – si trova da alcune settimane per proseguire i suoi studi con il programma all’estero.

Nella casa dove abita è avvenuto l’incidente. La ragazza è precipitata dal secondo piano, da un’altezza di circa dieci metri. Ha riportato diverse ferite e fratture. In ospedale, dove è tuttora ricoverata, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. È stato un amico della giovane ad allertare la famiglia dell’accaduto.

I genitori, il papà è un noto dentista non hanno perso tempo e sono volati in Messico per stare vicini alla figlia. La volontà è di farla trasferire in Italia, non appena le condizioni di salute della studentessa lo permetteranno. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara. Le autorità locali stanno indagando per avere un quadro più dettagliato di quanto si è verificato. Pare che, in quel momento, Anastasia fosse da sola in casa. Ma su questo ci sono approfondimenti in corso.

Ora familiari e amici pensano solo alle condizioni di salute della giovane di Montemiletto. La 23enne è stata una studentessa modello. Frequenta al Politecnico di Torino ingegneria del Cinema e dei mezzi di comunicazione ed è stata autrice di un cortometraggio, Il gioco delle Sedie. prodotto da Vertigo Lab Torino. In Messico è approdata, stando ai suoi social, in settembre nella città di Queretaro dove il Politecnico di Torino mantiene rapporti con la locale università. Una ulteriore esperienza formativa per il suo percorso di studi, già straordinario. Una carriera universitaria costellata di ottimi risultati. La comunità di Montemiletto è in apprensione. Spera di avere presto notizie positive dal Messico.

Il Mattino