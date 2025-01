Rebecca non ce l’ha fatta: era precipitata dal quarto piano il 31 dicembre

161 Visite

Non ce l’ha fatta Rebecca, la 14enne che lo scorso 31 dicembre era precipitata da una finestra di casa al quarto piano di un palazzo in via 17° Cavalleggeri, in prossimità dello Stadio del Nuoto. A ricordare Rebecca è stato l’istituto comprensivo “Da Vinci-Lorenzini” dove la giovane aveva conseguito la licenza media al termine dell’anno scolastico 2023-2024.

Questo il messaggio di cordoglio dell’istituto scolastico: “La comunità scolastica tutta dell’I.C. Da Vinci Lorenzini di Caserta vive oggi uno dei momenti più dolorosi della sua storia, unita nel cordoglio per la prematura scomparsa della nostra cara alunna Rebecca, licenziatasi lo scorso anno scolastico 2023/2024. Abbiamo sperato, pregato, atteso con trepidazione e fiducia notizie positive. Abbiamo accompagnato con il pensiero e il cuore Rebecca e la sua famiglia, augurandoci un epilogo diverso, che purtroppo non è arrivato”.

Poi si aggiunge: “La perdita di Rebecca ci priva di una giovane vita, piena di sogni e potenzialità, grande chitarrista ed abile nel disegno come in tutte le altre discipline. La scuola, luogo di crescita e speranza, è oggi segnata da un dolore profondo che ci invita a riflettere sul valore inestimabile della vita e sull’importanza di condividere momenti di autentica solidarietà e vicinanza”.

Quindi il cordoglio: “La comunità scolastica nel suo insieme desidera esprimere il più profondo affetto alla famiglia di Rebecca, che in questi giorni ha affrontato una prova durissima con coraggio e dignità. Siamo vicini con il pensiero e con il cuore ai suoi amici ed alle sue amiche, che perdono una creatura speciale, e a tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata. Come comunità scolastica, ci impegniamo a ricordare Rebecca nella nostra quotidianità, custodendo il suo sorriso e il suo esempio. La memoria di Rebecca continuerà a vivere in ciascuno di noi, illuminando il nostro cammino con la forza dei suoi sogni. Riposa in pace”.













