Malore durante una vacanza in Egitto con la famiglia: Mattia muore a 9 anni

La ricostruzione

Una giornata passata al mare, domenica 5 gennaio, insieme ai parenti, in particolare mamma Alessandra e papà Marco, la compagnia di alcuni amici a impreziosire quei primi giorni dell’anno, scampoli di festività lontano dal Friuli, da Tricesimo: da casa. I giochi in spiaggia, tuttavia, nel pomeriggio andati a virare verso il peggiore degli epiloghi possibili. Mattia che inizia a sentirsi male. Mattia che, sul pronto allarme dei genitori, viene in principio assistito dai medici del villaggio in cui il gruppo, dal 2 gennaio, risiedeva.

L’ipotesi degli addetti ai soccorsi quella di un colpo di calore, probabilmente dettata dalle massime, di 27°, raggiunte quel giorno nell’area della località turistica. Durante la notte, ecco rendersi necessario il trasporto urgente del bimbo in ospedale. Le condizioni, in peggioramento, hanno poi condotto alla morte del piccolo.

Lo choc

Le cause che hanno portato al decesso di Mattia restano ancora tutte da chiarire. Dal sorgere del sole, intanto, la famiglia Cossettini ha dovuto ieri affrontare le conseguenze dettate dal dramma. Filo conduttore nelle procedure condotte sul suolo egiziano, gli interrogativi, la confusione. Lo smarrimento.

La giornata scandita da tanti dolorosi perché. Perché proprio a Mattia, perché a un bambino che, soltanto il 23 dicembre, aveva compiuto nove anni. Perché e ancora perché. Resta di certo un mistero il perché la sorte abbia voluto colpire in questi giorni di festa, di spensieratezza.

Il viaggio

Affidandosi a un pacchetto vacanze offerto dal gruppo Alpitour, i Cossettini erano partiti alla volta di Marsa Alam giovedì scorso con volo dall’aeroporto di Verona.