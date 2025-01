Amato-Pagano, le strategie del clan. «Le vincite del Superenalotto per riciclare il denaro “sporco”»

101 Visite

“Il clan, per giustificare le proprie entrate, cercava di acquistare le ricevute delle vincite di giochi legali, tipo Superenalotto e altri, per poi incassare il premio in maniera legale. “Una volta, Cesare Pagano (nella foto a sinistra) offrì 100mila euro, oltre all’equivalente della vincita che ammontava a un milione di euro, a una donna che aveva vinto al Superenalotto, ma la signora negò di avere vinto e non volle cedere il biglietto”.

È stato il pentito Salvatore Roselli (nella foto a destra), detto “Frizione”, a rivelare l’originale metodo di riciclaggio del danaro sporco utilizzato dal clan Amato-Pagano, in possesso di notevolissimo liquido derivante dai traffici illeciti e in particolare dagli introiti sul commercio di sostanze stupefacente: partendo dall’import dall’estero e in particolare dalla Colombia e dalla Spagna. Con la premessa che le persone citate devono essere ritenute estranee ai fatti narrati fino a prova contraria, ecco alcuni passaggi delle dichiarazioni di un altro collaboratore di giustizia rese ai pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia.

Fonte Il Roma













