Pozzuoli, Quarto, Napoli e Acerra: arresti e denunce

POZZUOLI E QUARTO: Controlli dei Carabinieri in area Flegrea, un arresto e due denunce

Controlli straordinari in vista del Capodanno nei comuni di Pozzuoli e Quarto.

I militari della compagnia di Pozzuoli hanno presidiato le strade più affollate dell’area flegrea.

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Vincenzo Gimmelli, 32enne di Quarto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare i militari della tenenza di Quarto hanno rinvenuto oltre mezzo chilo di hashish e 82 di marijuana. Sequestrati anche 175 euro, ritenuti provento illecito.

Gimmelli è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Denunciato per ricettazione un 68enne puteolano, sorpreso alla guida di un’auto con targhe abbinate ad altro veicolo oggetto di furto.

Furto aggravato il reato ipotizzato per un 29enne napoletana. Dimessa dall’ospedale Santa Maria delle Grazie, la donna a rubato un’auto da un parcheggio vicino. E’ stata rintracciata nei pressi della zona ASI di Giugliano in Campania.

Sequestrato a carico di ignoti 42 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Erano occultati in una canalina elettrica in una palazzina in via Pasolini.

Durante il servizio sono state controllati 36 veicoli e 73 persone. 18 le violazioni al codice della strada, quasi tutte per mancanza di copertura assicurativa. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.

GIMMELLI Vincenzo nato a Napoli il 27/11/1992

NAPOLI E ACERRA: 4 arresti e due denunce in poche ore, c’è anche un minorenne. Il bilancio dei Carabinieri con vista sul Capodanno

Ancora fuochi illegali a poche ore dal Capodanno, ancora sequestri dei Carabinieri.

Il primo nel quartiere San Pietro a Patierno di Napoli. In manette un 34enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Alessio Paone ha allestito un bancone abusivo in via Paternum. In vendita materiale pirico di libera vendita.

A pochi metri dall’espositore improvvisato, la sua auto. Nel cofano 3 batterie di categoria F2 e 25 “rendini” illegali.

Paone è stato sottoposto ai domiciliari, arrestato dai militari della stazione di San Pietro a Patierno.

2 le persone arrestate a Soccavo, 2 quelle denunciate.

In manette 25enne, “titolare” di una bancarella improvvisata e abusiva di fuochi d’artificio. Con lui un 19enne, sorpreso con 48 “cobra” e materiale pirico vario.

A consegnare gli artifizi al 19enne un ragazzino di 17 anni, denunciato insieme ad un 20enne.

Durante le perquisizioni, estese ai veicoli e alle abitazioni dei 4 sono stati sequestrati complessivamente 74 cobra e circa 40 chili di botti vari la cui vendita è soggetta a precise autorizzazioni.

Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari.

Nel comune di Acerra altro arresto. Antonio Minichiello, 56enne del posto, è stato trovato in possesso di 280 “cobra”. Circa 10 chili di botti custoditi in casa, costati i domiciliari.

SAN PIETRO A PATIERNO

Paone Alessio nato a napoli il 01/01/1990

SOCCAVO:

Fenderico Francesco, nato a napoli il 23 set 05

Ruggiero Giuseppe, nato a napoli il 23 lug 99

ACERRA

Minichiello Antonio, nato a Maddaloni (ce) il 21.10.1968













