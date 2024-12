Nutella, la crema compie 60 anni

178 Visite

La Nutella compie 60 anni e, giustamente, l’Italia si mobilita. Un movimento di gusto, di profumo ma anche di arte, costume, società. Tutto quello che si deve a una vera e propria istituzione che porta l’italianità nel mondo ai massimi livelli. Un percorso gioioso e goloso. Non a caso il titolo della mostra che si apre oggi al Maxxi (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) di Roma è proprio Joyn! con i caratteri e i colori rosso e nero che in maniera inconfondibile rimandano alla memoria, al presente e al futuro dell’iconico barattolo di crema spalmabile.

E proprio la “spalmabilità” è uno dei goduriosi concetti alla base dell’incontro tra pasticceria e cultura che si celebra perfettamente nel gesto basico quanto magico dello spalmare. Così lo spazio allestito presso il museo romano è tutto proteso a richiamare la cremosità che da oltre sei decenni manda tutti in brodo di giuggiole. Oltre sei decenni perché – e la mostra lo ricorda bene – la Nutella ha anche una sua ava: la Supercrema Ferrero che, come non poteva non essere, coprotagonista di una parte del percorso al quale fino al prossimo 20 aprile potranno accedere i Nutella Lovers (così alla Ferrero chiamano gli affezionati consumatori della loro speciale crema) provenienti da tutto il mondo.

Già per due ragioni: in primis perché è tanto vero che Nutella è una magnifica ambasciatrice del nostro Paese a tavola, quanto lo è il fatto che il prodotto da tempo è davvero sulle tavole di tutto il mondo. Dagli anni Novanta, infatti, ha sponsorizzato eventi sportivi internazionali come le finali della Champions League di calcio, i mondiali e gli Europei con i nostri atleti azzurri che non la facevano mai mancare nei loro ritiri.

Nutella arrivata ad allietare addirittura i vertici internazionali più difficili come il G8 del 2009 a L’Aquila dove a riportare i primi sorrisi dopo la tragedia del terremoto ha contribuito anche la deliziosa crema natia di Alba. Tutte informazioni che i visitatori, magari contestualmente al pellegrinaggio nelle basiliche giubilari di Roma (senza voler sembrare in nulla blasfemi) potranno trovare all’interno del Maxxi che oltre ad essere un museo d’arte nel primo quadrimestre del 2025 diventa anche un tempio del gusto o meglio della fragranza ricreata in più spazi del percorso espositivo.













