Mariglianella: furti in appartamento durante le feste. Carabinieri arrestano 2 persone

Durante le feste i malviventi setacciano le abitazioni lasciate incustodite dai proprietari che hanno deciso di partire in vacanza o di andare a trovare amici e parenti.

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno intensificato i controlli prediligendo gli orari notturni.

A finire in manette per tentato furto Vittorio Francato e Pasquale Ascione, i due hanno 63 e 32 anni e sono già noti alle forze dell’ordine.

Siamo a Mariglianella e i carabinieri della sezione radiomobile – allertati dal 112 – hanno sorpreso i due indagati mentre stavano forzando una finestra per introdursi in un’abitazione di via Torino.

I due sono stati bloccati e, perquisiti, sono stati trovati in possesso di un passamontagna, di una torcia e di arnesi atti allo scasso.

Gli arrestati sono in attesa di giudizio.

* FRANCATO VITTORIO, NATO A SANT’ANASTASIA (NA) IL 20.09.1961

* ASCIONE PASQUALE, NATO A NAPOLI IL 26.11.1992













