“Non è vero che sto bene”, il nuovo singolo di Sal Da Vinci

Dopo aver conquistato il pubblico con il videoclip più visto su YouTube nel 2024, oltre 100 milioni di ascolti e 24 settimane in classifica grazie al travolgente successo di “Rossetto e caffè”, Sal Da Vinci è pronto a stupire di nuovo. Esce il suo nuovo attesissimo singolo, “Non è vero che sto bene”, un brano che esplora le complessità dell’amore e dei sentimenti umani. Nella sua nuova canzone, Sal Da Vinci intreccia parole e melodia per raccontare il tumulto emotivo che spesso accompagna i grandi amori. “Non è vero che sto bene” è un inno alla fragilità dell’animo umano, un viaggio nelle contraddizioni dell’amore, in cui vengono rappresentati i conflitti e le fragilità che caratterizzano i grandi legami.

Il testo esplora il ruolo dell’orgoglio nei rapporti di coppia e celebra la forza dell’amore – puro, sincero e indomabile – capace di prevalere su ogni ostacolo. “Molto spesso fingiamo di essere forti,” spiega Sal, “ma la serenità arriva solo quando ritroviamo l’armonia con la persona amata. È un sentimento che, pur attraversando momenti di tormento, dà significato e pienezza alla vita.” Ma le sorprese di Sal Da Vinci non finiscono qui.

Dal 13 dicembre, l’artista debutterà al Teatro Augusteo di Napoli con “Stasera? Che sera!”, il nuovo concerto-spettacolo che ha già registrato un clamoroso successo in prevendita, con oltre 20.000 biglietti venduti. Un trionfo annunciato che ha visto riaprire le vendite più volte per soddisfare la richiesta del pubblico. Per la prima volta, Sal Da Vinci porta in scena un concerto “spettacolarizzato”, un vero one man show che mescola musica, danza e racconti. Una scenografia maestosa, un corpo di ballo di 8 performer, 11 musicisti e coristi e costumi mozzafiato saranno gli ingredienti di questo evento straordinario.

“Non c’è una trama, ma un dialogo diretto e spontaneo con il pubblico,” anticipa Sal. “Sarà un’occasione per celebrare insieme l’amore e la musica, trasformando il teatro in un vero e proprio salone delle feste.” Con questo progetto, Sal Da Vinci si conferma non solo un fenomeno musicale, ma anche un grande narratore dell’amore e delle emozioni, capace di creare connessioni profonde con il suo pubblico. Il Natale 2024 si preannuncia indimenticabile per i fan di Sal Da Vinci: “Non è vero che sto bene” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 20 dicembre, mentre “Stasera? Che sera!”, in scena al Teatro Augusteo di Napoli, conquisterà il pubblico con un’esperienza che unisce arte, emozioni e magia delle feste.













