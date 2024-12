953 Visite

Furti di auto, tanti, negli ultimi giorni, alcuni dei quali registrati soprattutto nei pressi del cimitero e in zone limitrofe. Ladri a caccia di Fiat Panda e Fiat 500 e tante segnalazioni che giungono da giorni in redazione. Sono diminuiti, secondo le stime delle forze dell’ordine, altri tipi di reati, ma non quello dei furti di auto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews