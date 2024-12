Napoli, notte di Natale di violenze: barista accoltellato

441 Visite

I carabinieri sono intervenuti nell’ospedale Pellegrini per una persona ferita. Poco prima un 28enne si era presentato al pronto soccorso perché accoltellato alla coscia sinistra.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la vittima, dipendente di un bar di via Santa Maria di Costantinopoli, durante la chiusura della serranda dell’attività commerciale sarebbe stato avvicinato da un individuo che chiedeva di poter andare in bagno. Al rifiuto del 28enne l’aggressore avrebbe colpito la vittima con un’arma tagliente per poi allontanarsi.













