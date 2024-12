SEQUESTRATE 10 TONNELLATE DI PRODOTTI ITTICI IMPORTATI DALL’ESTERO E PRONTE PER ESSERE IMMESSE IN COMMERCIO PRESSO IL MERCATO ITTICO DI VOLLA

230 Visite

Nella notte tra il 19 ed il 20 dicembre u.s., i militari del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e tutela della salute dei consumatori, di concerto a personale delle competenti A.S.L., hanno sottoposto a sequestro e distrutto, presso il mercato ittico di Volla, 10 tonnellate di prodotti ittici provenienti dall’estero prive di tracciabilità e quindi potenzialmente pericolose per il

consumo umano.

Nell’ambito dell’operazione sono stati sanzionati per circa € 50.000 i legali rappresentanti di n. 5 imprese operanti nel settore, i quali avevano, peraltro, omesso di effettuare le previste comunicazioni UVAC (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari), previste per i prodotti importati dall’estero, e di segnalare l’inizio dell’attività sul portale Gisa della Regione Campania. L’attività ispettiva ha consentito, altresì, di sorprendere un lavoratore irregolare. I controlli sull’intera filiera continueranno e si intensificheranno nei prossimi giorni in concomitanza con l’aumento della domanda di prodotti ittici durante le festività di Natale e Capodanno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews