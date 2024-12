COVID-CARD, LABOCCETTA (POLO SUD): “CONDANNA DE LUCA FRUTTO ATTO POLITICO DI ZINZI. BRAVO GIAMPIERO!”

192 Visite

“Bisogna dare atto all’on. Giampiero Zinzi, attuale Coordinatore regionale della Lega in Campania, di averci visto giusto quando, da consigliere regionale in forza al gruppo Misto, stigmatizzò con fondatissime argomentazioni, condensate in un’articolata interrogazione, la decisione del governatore De Luca di istituire una Card-Covid sul modello di quella nazionale: un’inutile duplicazione, aggravata da un irresponsabile spreco di risorse pubbliche, oggi pesantemente e giustamente sanzionata dalla Corte dei Conti che ha condannato De Luca a risarcire 609 mila euro alle casse regionali. Un’interrogazione, dunque, per chiedere chiarimenti e spiegazioni sulla smart card”. Lo dichiara l’onorevole Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud, per il quale “quell’atto politico di Zinzi è la conferma che quando le azioni di sindacato ispettivo sono ben costruite e ancor meglio argomentate, gli effetti politici non tardano ad arrivare”. “Bravo Zinzi”, conclude Amedeo Laboccetta.

