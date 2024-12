OPEN ARMS, SALVINI ASPETTA IL VERDETTO. “LA NAVE SPAGNOLA RIFIUTO’ OGNI POSSIBILITA’ DI SBARCO ALTROVE”

61 Visite

Dopo cinque anni dall’inizio delle indagini, e oltre un anno di processo, oggi arriverà la sentenza di primo grado per Matteo Salvini nel caso Open Arms. Il segretario leghista e vicepremier, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno, è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Il motivo è che, nell’agosto 2019, avrebbe impedito lo sbarco di 147 persone migranti che si trovavano a bordo dell’imbarcazione di Open Arms.

La Procura di Palermo ha chiesto una condanna a sei anni di carcere, mentre le Ong, gli enti e i singoli che si sono costituiti come parti civili hanno chiesto complessivamente un milione di euro di risarcimenti. Salvini, che sarà presente in Aula, ha detto più volte che se venisse condannato si tratterà di un precedente pericoloso. In ogni caso, comunque, non si dimetterà dal suo incarico di governo.

Il leader della Lega, dall’Olanda, ieri ha citato una frase di Ezra Pound, «Se un uomo non è disposto a correre un rischio per le sue idee, o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui».

Gli alleati lo ascoltano e indossano una maglietta che esprime tutta la loro vicinanza: «Salvini colpevole di aver difeso l’Italia».

Insomma, quella che i pm di Palermo leggono come una storia di violazioni del codice penale, per Salvini è solo il prezzo della sua coerenza. Aveva promesso di difendere i confini e così fu in quell’estate difficile del 2019, mentre il governo Conte I si decomponeva e i 5 Stelle, che prima avevano tenuto la stessa linea, lo mollavano al suo destino.

Sono stati i 5 Stelle a consegnare l’imputato Salvini alla magistratura, è quello il peccato originale di una vicenda che obiettivamente non avrebbe nemmeno dovuto cominciare. Poi però i pm siciliani hanno sposato la tesi colpevolista senza considerare che la nave della ong spagnola rifiutò tutte le ipotesi alternative che si presentarono in quei lunghi diciannove giorni, fra il 1 e il 20 agosto 2019.

No al raggiungimento di un porto spagnolo, no all’approdo a Tunisi, no alla proposta di Malta di far scendere i 39 profughi che erano stati raccolti a bordo nel corso del terzo salvataggio effettuato nelle acque del Mediterraneo. Open Arms voleva attraccare in Italia e solo in Italia e alla fine ci riuscì, attraccando a Lampedusa. Davvero per dare voce al partito della fermezza si fece a pezzi la libertà di quei 147 migranti?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews