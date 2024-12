Aggiornamento. Germania, attentato terroristico: almeno 11 morti e più di 60 feriti

473 Visite

Auto sui passanti nei mercatini di Natale di Magdeburgo, in Sassonia. Il tutto sarebbe accaduto poco dopo le 20 e per il momento non si hanno informazioni certe. Si contano tra i 60 e gli 80 feriti e almeno una vittima. La polizia sta perquisendo l’area transennata del mercatino di Natale alla ricerca di esplosivi, dopo che l’uomo alla guida di un’auto lanciata a tutta velocità sulla folla è stato arrestato. L’auto che ha condotto l’attacco è una Bmw nera. Il portavoce del governo locale, Matthias Schuppe, citato dalla Bild, ha riferito che un uomo si è lanciato alla guida di un auto tra le bancarelle nella piazza del municipio. L’attentatore sarebbe stato arrestato. È un atto di terrorismo, dice la Bild spiegando di averne avuto conferma dal portavoce del governo regionale della Sassonia-Anhalt. “ Le notizie da Magdeburgo lasciano presagire il peggio. Il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. Siamo vicini a loro e ai cittadini di Magdeburgo. Ringrazio i soccorritori impegnati in queste ore difficili “, ha dichiarato Olaf Scholz.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews