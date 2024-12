Caso Gisèle Pelicot, ex marito colpevole di stupro e condannato a 20 anni. Altri cinquanta condannati

L’ex coniuge ha ammesso di aver drogato per anni Gisèle Pelicot, anche lei oggi 72enne, per poi stuprarla insieme a sconosciuti, molti dei quali reclutati online, filmando gli abusi sessuali. La donna è stata per anni ignara di tutto questa violenza. La coppia viveva nel comune di Mazan, nel sud della Francia. L’ex marito ha ammesso in aula di aver più volte nascosto nel cibo e nelle bevande la droga, al fine di stordire l’ex moglie così dar farne per ore ciò che voleva.