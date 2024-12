75 Visite

Era finito sotto processo per avere dirottato da un ospedale pubblico, l’istituto tumori “Pascale” di Napoli, a una clinica privata napoletana alcune pazienti oncologiche: assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” per il senologo e medico-chirurgo Raffaele Tortoriello, nei giorni scorsi, su decisione della VII sezione penale del Tribunale di Napoli. Insieme con Tortoriello (a cui vennero anche notificati gli arresti domiciliari) i giudici hanno assolto un altro medico, il dottore Rocco Cerra, che rispondeva di falso in concorso.

“Sono felice e riconoscente al collegio giudicante”, ha commentato attraverso una nota Tortoriello, che in questo processo è stato assistito prima dall’avvocato Antonio Masullo e poi dall’avvocato Silvio Piantadina.

“È stata riconosciuta – si legge ancora nel comunicato – la mia totale innocenza rispetto a quanto mi veniva imputato ristabilendo – finalmente – la verità che ho sempre sostenuto fin dall’inizio. Mi domando ora chi mi restituirà questi anni?”.

