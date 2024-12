All’Orientale una panchina rossa dedicata a Giulia Tramontano

112 Visite

Venerdì 20 dicembre alle ore 10 nel palazzo Santa Maria Porta Coeli in via Duomo, sede dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale, si terrà una giornata in memoria di Giulia Tramontano, studentessa dell’Orientale nel corso di laurea triennale in Studi Internazionali dell’anno accademico 2013-2014. Nel cortile del palazzo il Rettore Roberto Tottoli dedicherà la panchina rossa alla memoria di Giulia Tramontano scoprendo una targa.

A seguire il monologo teatrale ispirato alla storia di Giulia “Io sono Timoteo” con l’attore Francesco Annella. Alle 11 ci sarà il coro “NewMaLab” curato dall’associazione le Kassandre per il contrasto alla violenza di genere e poi reading teatrale tratto dallo spettacolo “Disconnessione” di Yvette Nolan. Interviene la regista e traduttrice Sara Riccetti Selim.

Infine momento di riflessione e di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne con la presentazione dei progetti attivi presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati nonché di lancio della Call for Ideas “Una panchina rossa in memoria di Giulia Tramontano. Le voci de L’Orientale contro la violenza sulle donne”. Le risorse creative e accademiche che perverranno in risposta alla Call, saranno presentate durante un evento in programma nella primavera 2025 presso la sede del Dipartimento.













