Carnevale di Palma Campania si siede a tavola e regala un evento speciale nella giornata di venerdì 20 dicembre

Alle ore 18:30, presso il Polo “Alla Corte del Gusto” di via Novesche è infatti

stato organizzato il convegno Carnevale a Tavola, tra Saperi e Sapori,

promosso dalla Fondazione Carnevale di Palma Campania.

A moderare i lavori il giornalista e avvocato “gourmet” Sergio Sbarra,

direttore dell’associazione “Olivella”. Previsti i saluti istituzionali di Nello

Donnarumma, sindaco di Palma Campania. Interverranno, in qualità di

relatori: Nicola Montanino, presidente della Fondazione Carnevale di Palma

Campania; Teresa Colletta professoressa dell'Università Federico II di Napoli

e autrice del libro “Il Carnevale a Tavola”; Carmine Cimmino, storico del

territorio; Tommaso Esposito, direttore del Museo di Pulcinella e critico

gastronomico; Nello Nunziata, consigliere comunale con delega al Carnevale.

Come ospite speciale della manifestazione, è prevista la presenza di

Francesco Corrado, noto food blogger campano. Il programma

dell’appuntamento prevede anche la partecipazione delle pasticcerie centenarie

di Palma Campania, nonché una degustazione di piatti tipici del territorio, a

cura dell'associazione Olivella.

Al termine del convegno, avrà poi luogo un sorteggio molto atteso ed

importante per le nove Quadriglie che animano lo spettacolo del Carnevale di

Palma Campania: si deciderà infatti l’ordine di uscita dei gruppi mascherati per

gli eventi clou della kermesse 2025, ossia la Sfilata, la Messinscena e

l’Esibizione dei Canzonieri, quest’ultima in programma proprio nel giorno del

Martedì Grasso.













