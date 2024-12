Camera penale Napoli, eletto il nuovo direttivo: c’è anche il penalista maranese Fioretto

126 Visite

La Camera Penale di NAPOLI ha eletto oggi il nuovo direttivo che vede alla guida Marco Muscariello con Maurizio Capozzo alla Segreteria. Completano la giunta Pia Danzi (tesoriere), Carlo De Pascale, Mario Griffo, Luca Bancale, Onofrio Fioretto, Luciano Bisanti e Caterina Mondillo. Una sola lista in campo per queste elezioni che aprono le porte alla nuova giunta per il prossimo biennio . “Il nostro obiettivo primario -spiega l’esecutivo in una nota-sarà quello di riunire tutta la classe nel dibattito sui grandi temi che investono la giurisdizione penale nel distretto. Fondamentale la ripresa della centralità del ruolo dell’avvocatura nella interlocuzione con i vertici degli uffici giudiziari, nel comune obiettivo di rendere sempre più efficiente ed efficace la giurisdizione nel rispetto del giusto processo in uno dei fori più importanti e prestigiosi del Paese”. Dalla nuova giunta arrivano anche i ringraziamenti per il lavoro svolto dall’esecutivo uscente presieduto da Marco Campora.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews