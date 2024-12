Il Napoli, alla ricerca di rinforzi, fa spese a Firenze: Biraghi e Martinez Quarta nel mirino

101 Visite

Il Napoli continua a lavorare sodo sul mercato per rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri starebbero valutando con grande attenzione la posizione di Lucas Martinez Quarta, centrale difensivo della Fiorentina.

Il 28enne argentino, nonostante le qualità indiscusse, non sta trovando molto spazio in questa stagione, soprattutto in campionato. Questa situazione lo rende un profilo molto interessante per il Napoli, che è alla ricerca di un difensore centrale esperto e affidabile.

Ma le trattative tra i due club non si fermano qui. Oltre a Martinez Quarta, il Napoli e la Fiorentina stanno discutendo anche del possibile passaggio di Michael Folorunsho alla squadra partenopea. Il centrocampista nigeriano, molto apprezzato da mister Palladino, potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la mediana azzurra.

Un’altra possibile operazione tra le due società riguarda i terzini. Il nome di Cristiano Biraghi è sempre più caldo. Il capitano viola, in rotta con il tecnico Italiano, avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi al Napoli. In cambio, i partenopei potrebbero offrire Leonardo Spinazzola. Ovviamente, tutto dipenderà dalla volontà del giocatore romano di tornare nella sua città.

© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti