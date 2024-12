MARANO, SI CHIUDE L’ANNO DEL SIGNORE 2024. E’ STATO L’ANNO DEI BULGARI, DEI RUSSI E DELLE TRE MARIE

237 Visite

Andreotti, Craxi, Livatino, Leonardo Bianchi, profili fake a iosa (tutti stretti collaboratori del sigaro) e insulti per contestare l’unico portale libero di Napoli nord, l’unico che parla della devastazione di Napoli nord e del cemento a iosa ovunque, da Mugnano a Quarto. Ma tanto non sanno nemmeno leggere.

E poi le tre Marie, che lavorano per il sigaro in modo indefesso. E il Mastroncino che, per il secondo anno, piazza gli eventi natalizi davanti ai russi. Una sorta di inchino, insomma. E ancora i bulgari sul territorio, con auto e targhe bulgare, da mani a sera a ridosso del municipio.

A Marano tutto è nelle mani ormai della mala vita, intesa non solo come camorra o mafia (basta vedere le attività commerciali nate di recente), ma anche come sottobosco affaristico-cementificatorio che sostiene una parte politica, con l’ausilio (indiretto) di tre Marie, disperatamente a caccia di visibilità e, purtroppo convinte, di essere nel giusto e di aiutare il territorio. No, non si aiuta così la città, difendendo l’illegalità diffusa e certe iniziative che vanno a favore di determinati potentati. Un po’ è ignoranza, scarsa conoscenza delle dinamiche cittadine e un po’ è malafede.

E poi gli organi mediatici che da anni sviolinano sigari sciolti e sigari condannati per mafia. La città dei tanti scioglimenti, la città che cambia per non cambiare mai, è sempre più rivolta all’indietro ed è sempre più provinciale nelle proprie manifestazioni.

Ad alcuni, pochi in realtà, sempre la solita cerchia, queste parole danno fastidio. Ad altre, alle tre Marie e ai fake, servono come pretesto per insultarci o attaccarci, anche quando proponiamo ragionamenti o lanciamo idee o denunciamo fatti importanti. Bastian contrarie a prescindere, feroci con noi, andando anche sul personale e utilizzando il medesimo linguaggio dei “russi” e dei “bulgari”, quello di strada insomma, ma mai forti con i potenti veri. Ma forse il motivo è politico e lavorativo: qualcuno deve saldare il conto per qualche aiuto ricevuto anni e anni fa. Il problema è che si lamentano se uno le prende un po’ in giro.













