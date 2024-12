Festival della Commedia ad Acerra: consegnati i riconoscimenti della 9a edizione

150 Visite

Sette giorni di proiezioni, eventi e incontri con i protagonisti del cinema al Castello dei Conti di Acerra. Si è conclusa la 9a edizione del Festival della Commedia, il Pulcinella FilmFest ideato dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo con la proclamazione dei vincitori.

Gran Premio Pulcinella per il miglior film è andato a “Amici per caso” di Max Nardari, mentre è stato scelto come miglior corto “Miss postura” di Luca Turco. Maschera d’Oro per gli attori Jerry Calà, per la sua interpretazione nel lungometraggio “Chi ha rapito Jerry Calà?”, e Giacomo Rizzo, come protagonista di “Era ora!” di Valerio Manisi. Quella di Sergio Assisi è la miglior regia per il film “Il mio regno per una farfalla”, tra i cortometraggi è stata premiata la regia di Nikolaus Jantsch per “Brush me”.

Questi i verdetti delle due giurie di qualità: per i lungometraggi Luigi Barletta, sceneggiatore, regista e docente di cinema dell’Accademia di Napoli; Gianni Parisi, attore; Arturo Lando, critico cinematografico e docente di cinema del Suor Orsola Benincasa. Per i cortometraggi Gigi Savoia, attore; Antonio Ciotola, manager e produttore musicale; Mauro Racanati, attore. Le scuole coinvolte, con 5000 studenti provenienti da tutta la Campania, hanno decretato i premi alla migliore interpretazione e miglior regia.

Tra gli ospiti di questa edizione Giobbe Covatta, Cristina Donadio, Mauro Racanati, Gaetano Migliaccio, Gina Amarante e Gianni Parisi. Apprezzatissima la mostra fotografica “Sandra Milo: Icona del Cinema Italiano”, realizzata in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, icona del cinema a cui è stata dedicata anche una retrospettiva di Rai Teche proiettata in videomapping sulle pareti del castello.













