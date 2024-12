757 Visite

Un altro appartamento svaligiato, nella serata di ieri, e questa volta in un parco di via Del Mare, a ridosso di un noto ristorante della zona. Ladri in casa e proprietari – che erano usciti momentaneamente – rientrati quasi in contemporanea con la loro fuga. L’entità del bottino non è ancora nota. Analogo episodio l’altra sera in un parco di via Marano-Quarto.













