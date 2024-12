Il Consorzio Asi di Salerno: “Hub del Freddo: opportunità di sviluppo per il territorio”

172 Visite

Il Consorzio ASI di Salerno, in collaborazione con Confagricoltura Salerno, e con la partecipazione di BCC Campania Centro e Confindustria Salerno, ha indetto una conferenza stampa dal titolo “Hub del Freddo: Opportunità di sviluppo per il territorio” che si terrà sabato 16 dicembre 2024, alle ore 11:00, presso la sede del Consorzio ASI Salerno, in Viale G. Verdi, 23/C, Parco Arbostella, 5° lotto, Scala D.

Durante il convegno interverranno autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e del sistema bancario, tra cui Antonio Visconti, presidente del comitato direttivo del Consorzio ASI Salerno; Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno; Camillo Catarozzo, presidente di Banca Campania Centro; Marco Gambardella, presidente della Piccola Industria di Confindustria Salerno; Franco Picarone, consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania; Antonio Marchiello, assessore alle Attività Produttive della Regione Campania; e Piero De Luca, deputato

“Durante l’incontro verrà sottolineata la necessità di riconoscere ufficialmente il distretto agroindustriale di Salerno Sud che potrebbe far assurgere il territorio a polo industriale di rilevanza nazionale. Azione che in prospettiva potrebbe aprire nuove strade per lo sviluppo non solo dell’area industriale salernitana ma di tutto il circondario” ha affermato Antonio Visconti, presidente del Consorzio Asi di Salerno.

