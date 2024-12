Torre Annunziata: presentato il nuovo sistema di videosorveglianza. Cuccurullo: “Un passo in avanti importante nella sicurezza cittadina”

184 Visite

134 videocamere e 13 km di fibra ottica sull’intero territorio

cittadino. Sono i numeri del nuovo sistema di videosorveglianza

presentato questa mattina a Palazzo Criscuolo. Alla conferenza stampa di

presentazione hanno partecipato il Sindaco Corrado Cuccurullo, il

vicesindaco con delega alla sicurezza Tania Sorrentino, il Comandante

della Polizia Municipale Giovanni Forgione e l’ingegnere Luigi Gaglione,

RUP del progetto.

Torre Annunziata fa un importante passo avanti nella sicurezza urbana,

grazie ad un impianto di ultima generazione consegnato formalmente

mercoledì 11 dicembre al Comando di Polizia Municipale. Al termine della

conferenza stampa è stata anche mostrata la Control Room dove il

personale della Polizia Locale monitora costantemente attraverso gli

occhi elettronici quanto avviene in città.

“Il tema della sicurezza è una priorità per la nostra amministrazione e

questo risultato rappresenta un esempio concreto dell’efficienza

organizzativa del Comune, nonostante le difficoltà legate alla carenza

di personale – ha spiegato il Sindaco Corrado Cuccurullo – L’assenza di

un moderno sistema di videosorveglianza fu richiamato anche nella

relazione che portò allo scioglimento del nostro Comune due anni e mezzo

fa e anche di recente la Prefettura chiese di completare il prima

possibile l’intervento. Con la presentazione di oggi mettiamo un punto

fermo nell’attività di controllo e sul tema della sicurezza”.

L’impianto è stato completato grazie a tre linee di finanziamento dal

valore complessivo di 900mila euro. Il Comune ha impegnato circa 50 mila

euro, risorse destinate al ripristino di 56 videocamere già esistenti.

Città Metropolitana di Napoli ha finanziato il secondo lotto del valore

di 690mila euro. Con queste risorse sono stati realizzati 13 km di fibra

ottica e sono state montate ulteriori 48 occhi elettronici. La terza

linea di intervento, finanziata dal Ministero dell’Interno, del valore

di 150mila euro, è stata utilizzata per installare ulteriori 30

videocamere.

“Dal 2021, da semplice cittadina, chiedevo maggiore sicurezza – ha

affermato Tania Sorrentino – Questo progetto è un grande inizio per

garantire un futuro più sicuro ai torresi. Con un territorio complesso

come il nostro, il supporto tecnologico sarà fondamentale per affiancare

l’impegno straordinario delle forze dell’ordine”.

Anche il Comandante della Polizia Municipale, Giovanni Forgione, ha

evidenziato il significato strategico del nuovo sistema: “La mancata

videosorveglianza è stata una delle cause dello scioglimento della

precedente amministrazione. Oggi, con questo nuovo impianto, stiamo

colmando una grave lacuna che arriva da lontano. L’arrivo di ulteriori

sette nuove unità di Polizia Locale ci consentirà di garantire un

controllo più capillare e di supportare meglio i nostri agenti, che

finora hanno lavorato in condizioni di forte pressione”.

Il nuovo sistema rappresenta non solo un investimento tecnologico ma un

passo cruciale verso una Torre Annunziata più sicura, pronta ad

affrontare le sfide di un territorio complesso con strumenti moderni ed

efficaci.















