229 Visite

A Marano, in via Galeota, sono giorni, anzi settimane di paura e terrore. Tanti furti e tentativi di furti nelle abitazioni della zona, molte delle quali già segnalate dal nostro portale. Ieri sera l’ennesimo tentativo, con i ladri messi in fuga solo grazie alle urla di una donna che aveva visto due persone – entrambi a volto scoperto – fare irruzione all’interno di un cancello a ridosso di un’abitazione. C’è paura e richiesta di maggiori controlli in quella zona della città.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews