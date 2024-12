Dossieraggi e spie, tolta l’inchiesta a Cantone: gli atti a Roma

187 Visite

La Procura di Perugia non è competente a indagare sull’inchiesta dossieraggio. A stabilirlo il gip, che ha disposto la trasmissione degli atti a piazzale Clodio, accogliendo l’istanza della difesa dell’ex pm Antonio Laudati, indagato in concorso con il finanziere Pasquale Striano e tre giornalisti di Domani, per accesso abusivo alle banche dati e rivelazione del segreto. Un fascicolo corposo, con un impianto accusatorio ritenuto condivisibile dallo stesso gip di Perugia, frutto del minuzioso lavoro investigativo coordinato dal procuratore Raffaele Cantone, il quale fin da subito aveva parlato di un verminaio ordito all’Antimafia, dove il servitore dello Stato infedele avrebbe effettuato decine di migliaia di intrusioni illecite al sistema analisti e spiato politici del centrodestra, i cui documenti riservati sono stati inviati ai giornalisti, diventando esclusive in momenti cruciali della vita democratica del Paese.