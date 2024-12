Giudice di Pace Marano, dopo mesi (in seguito a un blitz dei carabinieri) esce fuori la notizia della sanzione ai danni del sindaco Morra: 3559 euro per inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

219 Visite

La vicenda risale a qualche mese fa, quando gli uffici del Giudice di Pace furono oggetto di un’ispezione da parte del nucleo ispettorato del lavoro e dei carabinieri della locale compagnia. La mancata osservanza delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è costata una sanzione al sindaco Matteo Morra. Sanzione per un importo (ridotta) di 3559 euro da pagare nei 30 giorni successivi. Non è noto se il primo cittadino, identificato come “datore di lavoro”, abbia pagato o se abbia proposto ricorso avverso la sanzione e se l’abbia eventualmente vinta. L’ edificio che ospita l’ufficio del Giudice di Pace, come tanti ricorderanno, è solo in teoria del Comune di Marano: una sentenza di qualche anno fa ha stabilito che due terzi dell’immobile sono da ritenersi di proprietà di due privati, i germani Cavallo, poiché il Comune di Marano costruì l’immobile sui loro terreni senza le necessarie procedure di esproprio. La sentenza non fu mai appellata dal Comune e né si hanno notizie del procedimento – tentato successivamente dall’ente – per ottenere il corrispettivo in denaro dai privati per la costruzione dell’edificio, che fu eseguita con soldi pubblici. 1 milione di euro.

Il Comune di Marano, in pratica, è solo attualmente proprietario del 33 per cento dell’immobile che ospita l’ufficio giudiziario. L’ente però è il capofila nell’accordo-convenzione sancito con gli altri comuni del circondario per la gestione delle procedure giudiziarie ed è per questa ragione che, verosimilmente, il sindaco viene indicato “come datore di lavoro” e, pertanto, ritenuto anche responsabile della sicurezza e salute in quei luoghi.













