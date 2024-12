Arzano. Blitz nei cantieri stradali, sequestrati veicoli privi di assicurazione

143 Visite

Scattano i controlli sulle ditte che effettuano gli scavi per il passaggio dei cavi della fibra ottica sul territorio. Già qualche mese fa gli agenti della polizia locale diretti dal comandante Biagio Chiariello effettuarono controlli a tappeto contestando sanzioni per mancato ripristino della sede stradale a carico delle ditte.

L’operazione si è ripetuta con blitz nei cantieri dove è stata scoperta l’amara sorpresa , i veicoli non erano assicurati.

Le verifiche riguardano anche il mancato ripristino della sede stradale dopo gli scavi creando insidie le i pedoni con manto sconnesso.

Il mancato ripristino della sede stradale dopo l’esecuzione di lavori di scavo è una piaga ormai per tutti i territori interessati dalla realizzazione della linea veloce internet.

Intanto prosegue anche il contrasto alle violazioni del codice della strada con oltre cento violazioni contestate agli automobilisti indisciplinati da parte degli agenti ed il tema principale è soprattutto educare.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews